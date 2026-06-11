In Kongo hat eine Ärzte-Gewerkschaft zum Streik aufgerufen. (XinHua / dpa)

Mehr als 2.500 Mediziner im öffentlichen Dienst seien seit elf Monaten nicht mehr bezahlt worden, sagte ein Sprecher dem französischen Sender RFI. Solange es kein Gehalt gebe, könnten die Leute nicht weiter motiviert werden gegen Ebola zu kämpfen. Die Gewerkschaft prangerte außerdem Arbeitsbedingungen an, die schlecht seien. Zudem sei die Versorgung mit Medikamenten unzureichend. In der Demokratischen Republik Kongo gibt es bislang mehr als 120 Ebola-Tote.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.