Nikotinprodukte

Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, fordert strengere Regeln, um Kinder und Jugendliche vor Nikotin zu schützen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Er nannte es höchstbedenklich, dass die Zahl junger Raucher zuletzt wieder gestiegen sei. E-Zigaretten und Nikotinbeutel würden als harmlose Lifestyle-Produkte vermarktet, seien aber ein Einstieg in die Nikotinabhängigkeit, sagte Reinhardt der Rheinischen Post aus Düsseldorf. Der Mediziner rief die Politik auf, dagegen vorzugehen. - Zuletzt hatte eine Studie des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit ergeben, dass die Zahl der Kinder und Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren, die rauchen, zugenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.