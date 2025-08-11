Johannes Gehle, Johannes Gehle, Präsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe (picture alliance / dpa / Rolf Vennenbernd)

Tonnen von Medikamenten landeten zwar beim Patienten, aber nicht im Patienten, sagte der Mediziner der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Es werde viel Geld für Arzneimittel ausgegeben, die nie eingenommen würden. Viele Patienten forderten in den Arztpraxen geradezu, mit einem Rezept in der Hand nach Hause zu gehen, statt nur mit einem Ratschlag, wie einen Wickel zu machen. Auch deswegen würden Deutschland in der nächsten Grippesaison wieder die Fiebersäfte ausgehen, warnt der westfälische Ärztekammerpräsident. Er schlägt als Lösung vor, Arzneien in Tagespackungen oder als individuelle Kombipräparate zu verschreiben.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.