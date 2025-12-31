Finanzierung des Gesundheitswesens

Deutschland sei im europäischen Vergleich das Land mit den meisten Arztkontakten pro Versicherten, sagte Reinhardt im Deutschlandfunk. Die Besuche müssten dringend auf die notwendigen reduziert werden, um die Kostendynamik zu durchbrechen. Vor allem die Ambulanzen der Kliniken und Krankenhäuser müssten entlastet werden. Häufig wendeten sich die Patienten aus Unkenntnis, bei welchem Arzt sie mit ihren Leiden am Besten aufgehoben seien, an die Ambulanzen. Hier könne ein System von Videosprechstunden als Erstberatung Abhilfe schaffen, erklärte Reinhardt.
Diese Nachricht wurde am 31.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.