Gesundheit
Ärztetag fordert Social-Media-Verbot bis 16 Jahre

Der Deutsche Ärztetag hat sich für ein Verbot sozialer Medien für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ausgesprochen.

    Eine Frau hält ein Smartphone, auf dessen Display verschiedene Social Media Apps angezeigt werden.
    Soziale Medien gehören zum Alltag von Kindern und Jugendlichen (und Erwachsenen). (Alicia Windzio/dpa)
    Digitale Medien seien zwar fester Bestandteil des Alltags junger Menschen. Es gebe aber zunehmende gesundheitliche Risiken durch exzessive oder suchtartige Nutzung, heißt es in einem Beschluss der Ärzteschaft in Hannover.
    Übermäßiger Medienkonsum könne sich negativ auf Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit, Schlaf, motorische Entwicklung sowie die soziale und emotionale Reifung auswirken.
    Überlegungen zu einem Social-Media-Verbot für Kinder gibt es in vielen EU-Staaten, auch in Deutschland. Die EU-Kommission arbeitet an einem europäischen Vorschlag für ein Gesetz.
    Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.