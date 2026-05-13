Gesundheit

Digitale Medien seien zwar fester Bestandteil des Alltags junger Menschen. Es gebe aber zunehmende gesundheitliche Risiken durch exzessive oder suchtartige Nutzung, heißt es in einem Beschluss der Ärzteschaft in Hannover.
Übermäßiger Medienkonsum könne sich negativ auf Sprachentwicklung, Aufmerksamkeit, Schlaf, motorische Entwicklung sowie die soziale und emotionale Reifung auswirken.
Überlegungen zu einem Social-Media-Verbot für Kinder gibt es in vielen EU-Staaten, auch in Deutschland. Die EU-Kommission arbeitet an einem europäischen Vorschlag für ein Gesetz.
Diese Nachricht wurde am 13.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.