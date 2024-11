Marburger Bund

Auf der Hauptversammlung der Organisation in Berlin wurde eine entsprechende Entschließung verabschiedet. Darin beklagen die Ärztinnen und Ärzte, dass die Anzahl der Organspenden in Deutschland seit Jahren auf niedrigem Niveau stagniere und man massiv auf Organspenden aus dem europäischen Ausland angewiesen sei. Durch die Widerspruchslösung könne sich jeder einwilligungsfähige Bürger mit dem Thema Organspende auseinandersetzen, hieß es in der Entschließung