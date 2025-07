Der Nil-Staudamm in Äthiopien (dpa-news/Yirga Mengistu)

Das Projekt sei vollendet, erklärte Ministerpräsident Ahmed. Eine offizielle Eröffnung werde vorbereitet. Äthiopien und die Nilanrainerstaaten Sudan und Ägypten streiten sich seit Jahren um das 2011 begonnene Projekt im Wert von mehr als 3,4 Milliarden Euro. Die Regierung in Addis Abeba sieht es als notwendig für die wirtschaftliche Entwicklung und Stromerzeugung in Äthiopien an. Ägypten und der Sudan betrachten den Staudamm indes als existenzielle Bedrohung der Sicherheit ihrer Bürger. Ägypten ist fast vollständig auf den Nil angewiesen, um die Landwirtschaft und seine mehr als 100 Millionen Einwohner mit Wasser zu versorgen.

Das Kraftwerk am Staudamm produziert seit 2022 Strom und soll fertig ausgebaut mehr als 6.000 Megawatt liefern. Dadurch würde Äthiopien zum Energie-Exporteur.

