Human Rights Watch befürchtet Hinrichtung zahlreicher äthiopischer Migranten in Saudi-Arabien. (AFP PHOTO/JOHN MACDOUGALL)

65 Männer seien wegen Drogendelikten zum Tod verurteilt worden, erklärten die Menschenrechtler und forderten ein Eingreifen der internationalen Partner Saudi-Arabiens. Mehrere der Männer seien aus Äthiopien über den Jemen ins Land gekommen und hätten dabei Khat-Pflanzen transportiert. Deren Blätter haben eine aufputschende Wirkung, wenn sie gekaut werden. In Saudi-Arabien sind sie verboten.

Drei Äthiopier seien bereits im April hingerichtet worden. Im vergangenen Jahr habe es mehr als 350 Hinrichtungen in Saudi-Arabien gegeben, viele davon wegen ähnlicher Urteile gegen Ausländer.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.