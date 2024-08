Der Ätna spuckt wieder Lava und Asche. (Archivbild) (Salvatore Allegra / AP / dpa / Salvatore Allegra)

Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie mitteilte, schoss in der vergangenen Nacht eine Fontäne aus Asche und Lavagasen fast zehntausend Meter weit in den Himmel. Der Flugbetrieb in Catania wurde bis zum Abend ausgesetzt. Der Ätna ist Europas größter aktiver Vulkan. Er bricht häufig mehrmals im Jahr aus und wird von Fachleuten ständig überwacht.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.