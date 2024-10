Mit Blick auf das 100. Jubiläum am Standort Dessau im kommenden Jahr heißt es darin unter anderem, eine einseitige Glorifizierung des Bauhaus-Erbes sei abzulehnen. Die AfD führt in dem Zusammenhang unter anderem historische Bausünden und fragwürdige Werte an. Ihr Abgeordneter Tillschneider sagte im Magdeburger Landtag wörtlich , das Bauhaus habe das menschliche Bedürfnis nach Geborgenheit und Behaglichkeit nach allen Regeln der Kunst vergewaltigt.