Landtagswahl 2026

Bei einem Parteitreffen in Heilbronn stimmten fast alle der rund 400 Delegierten für den 34-Jährigen. Es gab eine Gegenstimme. Frohnmaier sitzt seit 2017 im Bundestag und gilt als enger Vertrauter von AfD-Chefin Weidel. Er will zwar Regierungschef in Baden-Württemberg werden, kandidiert jedoch nicht für den Landtag und lässt sich bei der Wahl im kommenden März auch nicht für die Landesliste aufstellen. Realistische Chancen, tatsächlich Ministerpräsident zu werden, gibt es derzeit allerdings nicht. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit der AfD aus.

Bei der Landtagswahl im kommenden März in Baden-Württemberg tritt Ministerpräsident Kretschmann nicht erneut an. Der 77-jährige Grünen-Politiker ist bereits seit dem Jahr 2011 im Amt. Aus seiner Partei geht der ehemalige Bundesminister Özdemir ins Rennen. Für die CDU, die in Umfragen vorne liegt, tritt Landeschef Hagel an.

