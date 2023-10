AfD Brandenburg (www.imago-images.de)

Die AfD-Landesvorsitzende Bessin kritisierte, Wagenknecht setze auf eine Spaltung der Opposition. Bessin warf der Linken-Abgeordneten vor, Forderungen der AfD zu übernehmen, um Wähler zu locken. In Brandenburg, Sachsen und Thüringen finden nächstes Jahr Landtagswahlen statt. In allen drei Bundesländern lag die AfD in Umfragen zuletzt vorn.

