Auftaktveranstaltung für den Europawahlkampf der AfD in Donaueschingen (AFP / SILAS STEIN)

Der Termin wurde überschattet von den Spionage- beziehungsweise Korruptionsvorwürfen gegen die Nummern eins und zwei der AfD-Wahlliste, Krah und Bystron. Eine geplante Teilnahme Krahs in Donaueschingen war vor wenigen Tagen abgesagt worden. Ein enger Mitarbeiter des Politikers sitzt derzeit in Untersuchungshaft wegen des Vorwurfs der Spionage für China. Krah gibt an, davon nichts gewusst zu haben.

Die AfD-Vorsitzende Weidel kritisierte auf der Veranstaltung, ihre Partei werde seit Monaten diskreditiert. Der Ampelkoalition warf sie geballte Inkompetenz und Unverantwortlichkeit vor. Der Ko-Vorsitzende Chrupalla sagte, er verspreche, dass die AfD niemals käuflich sei. Er bezichtigte zudem die Bundesregierung, Deutschland in den Ukraine-Krieg hineinzuziehen.

Vor dem Veranstaltungsort protestierten Demonstranten gegen die AfD.

