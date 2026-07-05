Parteitag in Erfurt

Die AfD-Bundesvorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel am Samstag auf dem Pafrteitag in Erfurt. (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Bis zum Abend soll unter anderem über Änderungen an der Parteisatzung beraten werden. Gestern hatten die Delegierten die Vorsitzenden Weidel und Chrupalla im Amt bestätigt. Beide formulierten angesichts hoher Umfragewerte für die AfD einen Machtanspruch. In Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern finden im September Landtagswahlen statt.

Nach den gestrigen Demonstrationen gegen die Partei hat sich die Lage in Erfurt inzwischen entspannt. Die vergangene Nacht sei ruhig verlaufen, teilte die Polizei mit. Alle Straßenblockaden hätten sich aufgelöst, die meisten der rund 31.000 Kundgebungsteilnehmer hätten die thüringische Landeshauptstadt verlassen.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.