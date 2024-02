Martin Sellner, Mitglied der rechtsextremen Identitären Bewegung, soll laut dem gemeinnützigen Recherchezentrum Correctiv beim "Geheimtreffen" dabei gewesen sein. (IMAGO / SEPA.Media / Isabelle Ouvrard)

Ein Sprecher erklärte, die Parlamentarier seien ohne Auftrag und Wissen der Fraktion zu dem Treffen am 11. November in Dasing gegangen. Die Namen der Abgeordneten nannte er nicht. Der Sprecher betonte, die Fraktion habe erst durch die Berichterstattung in den Medien von der Veranstaltung erfahren. Nach dem Bericht der "Augsburger Allgemeinen" handelt es sich bei den beiden Abgeordneten um die Politiker Halemba und Schmid. Laut der Zeitung ging es bei der Veranstaltung in Dasing - ähnlich wie bei dem Rechtsextremen-Treffen gut zwei Wochen später in Potsdam - um die sogenannte "Remigration". Damit ist eine massenhafte Vertreibung von Menschen aus Deutschland gemeint.

Bayerns Ministerpräsident Söder teilte mit, das Treffen in Dasing müsse Thema im Landtag werden und vom Verfassungsschutz genau überprüft werden.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.