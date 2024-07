Rechtspopulismus

Die Berliner Volksbank schließt ein Spendenkonto der AfD. (picture alliance / Schoening / Schoening)

Der Verein "Omas gegen Rechts" hatte eine entsprechende Online-Petition gestartet und dem Geldinstitut übergeben. Die Volksbank bestätigte ein Treffen mit dem Verein, verwies ansonsten aber auf das Bankgeheimnis. Die AfD äußerte sich auf Nachfragen von Medien nicht.

Der Vorgang erinnert an ähnliche Fälle in der Vergangenheit. 2021 etwa hatte die Volksbank-Raiffeisenbank Dachau in Bayern dem dortigen AfD-Ortsverband das Konto gekündigt. Parteichef Chrupalla sagte im September, ihm sei von der Postbank sein Konto gekündigt worden, weil er AfD-Mitglied sei.

