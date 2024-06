Der AfD-Bundesparteitag hat Alice Weidel und Tino Chrupalla als Vorsitzende bestätigt. (Bernd von Jutrczenka / dpa )

In ihren Redebeiträgen kritisierten sowohl Weidel als auch Chrupalla die Ampel-Koalition scharf und forderten eine Abkehr von der bisherigen Wirtschafts- und Migrationspolitik. Gleichzeitig verwiesen sie auf die Erfolge ihrer Partei in den vergangenen beiden Jahren. Die AfD habe nun vor den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in den Umfragen eine sehr hohe Zustimmungsrate erreicht, die es zu halten gelte, so Chrupalla.

Die Eröffnung des Parteitags hatte sich wegen zahlreicher Proteste und Blockaden rund um den Tagungsort auf dem Messegelände verzögert. Bei den Störaktionen wurden laut Polizeiangaben mehrere Beamte leicht verletzt. Als Zeichen für Weltoffenheit ließ die Stadt vor der Grugahalle Regenbogen- und EU-Fahnen hissen.

Auf einem Platz in der Nähe versammelten sich rund 10.000 Gegendemonstranten zur Hauptveranstaltung. Die Organisatoren sprachen von etwa 50.000 Menschen, die an einem Protestzug teilgenommen hätten.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.