Die AfD-Vorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla werden die Partei auch weiter als Doppelspitze führen. (AFP / VOLKER HARTMANN)

Das bisherige Führungsduo Weidel/Chrupalla hatte bereits vor dem Parteitag erklärt, gemeinsam weitermachen zu wollen. Gegenkandidaten gibt es keine. In ihrer Eröffnungsrede forderte Weidel die Bundesregierung auf, abzutreten und den Weg für Neuwahlen freizumachen. Gleichzeitig mahnte sie eine Kehrtwende in der Wirtschafts- und Migrationspolitik an.

Die Eröffnung des Parteitags hatte sich wegen zahlreicher Proteste und Blockaden rund um den Tagungsort auf dem Messegelände verzögert. Bei den Störaktionen sind laut Polizeiangaben mehrere Beamten leicht verletzt worden. Zur Stunde versammeln sich rund 10.000 Gegendemonstranten auf einem Parkplatz in der Nähe des Parteitags zur Hauptveranstaltung, auf der auch Essens Oberbürgermeister Kufen sprechen will.

