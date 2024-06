Vor dem AfD-Parteitag in Essen zeigt die Polizei bereits Präsenz an der Grugahalle. (dpa / David Young)

Nach Angaben der Polizei starteten Demonstranten einen Marsch durch mehrere Stadtteile in Richtung des Tagungsortes in der Grugahalle. An einer Stelle habe eine größere Gruppe versucht, eine Sperre zu überwinden. Die Polizisten hätten Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt. Das Bündnis Widersetzen erklärte, allein vom Camp gegen Rassismus zögen

fast 2.000 Menschen zur Grugahalle. Auch Straßensperren seien errichtet worden, um die Delegierten an der Anreise zu hindern. Die Polizei ist mit mehreren tausend Kräften im Einsatz.

Zum zweitägigen Bundesparteitag der AfD werden rund 600 Delegierte erwartet. Sie wollen unter anderem den Bundesvorstand neu wählen.

