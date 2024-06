Alice Weidel, Co-Bundesvorsitzende der AfD, beim Bundesparteitag der AfD in der Grugahalle in Essen (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Weidel forderte eine Kehrtwende in der Migrationspolitik, einen sofortigen Stopp der Einbürgerungen, die Abschiebung von Straftätern. Sie sagte wörtlich, Deutschland brauche Grenzzäune. Kritik äußerte die AfD-Vorsitzende auch am Selbstbestimmungsgesetz. Außenpolitisch betonte sie, die Ukraine gehöre nicht in die EU und zu Europa. Rund 600 Delegierte sollen auf dem zweitägigen Treffen unter anderem einen neuen Bundesvorstand wählen.

Die Eröffnung des Bundesparteitages hatte sich wegen zahlreicher Proteste verzögert. Demonstranten hatten seit heute früh Straßen und Kreuzungen besetzt, um zu verhindern, dass Delegierte zum Tagungsort in der Grugahalle gelangten. Auch an einer Autobahnauffahrt saßen einige hundert Menschen auf der Straße. Nach Angaben der Polizei griffen teilweise vermummte Demonstranten Einsatzkräfte an. Es habe mehrere Festnahmen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.