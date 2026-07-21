Der Streit im nordrhein-westfälischen AfD-Landesverband ist noch nicht beigelegt. (imago / Michael Bihlmayer)

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur beschloss die Bundesspitze auf einer Schaltkonferenz lediglich die Prüfung möglicher Ordnungsmaßnahmen gegen einzelne Mitglieder und die Einsetzung einer Untersuchungskommission.

Hintergrund ist ein interner Machtkampf in der NRW-AfD, der sich zu einem Konflikt mit der Bundesspitze ausweitete. Der Landesverband ist seit langem in ein eher gemäßigt auftretendes Lager rund um Landeschef Vincentz und ein weiter rechts stehendes Lager um den Bundestagsabgeordneten Helferich gespalten. Eskaliert war der Konflikt am Wochenende beim Parteitag in Marl zur Wahl der Kandidaten für die nächste Landtagswahl. Das rechte Lager warf dem Vincentz-Flügel vor, nicht alle Parteiströmungen zu berücksichtigen und verließ am Freitag aus Protest den Saal. Die AfD-Bundesvorsitzenden Weidel und Chrupalla verlangten einen Abbruch des Parteitags.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.