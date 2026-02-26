Die Bundestagsabgeordnete Weiss trennte sich von mehreren Mitarbeitern einvernehmlich mittels Aufhebungsvertrag, wie die AfD Sachsen-Anhalt auf Anfrage bestätigte. Details wurden nicht bekanntgegeben. Nach Medienberichten sollen mehrere Geschwister eines Landtagsabgeordneten aus Sachsen-Anhalt bei Weiss angestellt gewesen sein.
Derweil machte der Bundestag heute den Weg frei für weitere Untersuchungen beim AfD-Abgeordneten Krah. Das Parlament erteilte einstimmig eine entsprechende Genehmigung. Der Hintergrund ist bislang unklar.
Diese Nachricht wurde am 26.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.