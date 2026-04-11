Steuerpolitik

Die AfD-Politiker Alice Weidel, Tino Chrupalla und Beatrix von Storch (von oben nach unten) sitzen nebeneinander im Bundestag. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Deutschland befinde sich in der schwersten wirtschaftlichen Krise seit Jahrzehnten, heißt es in einem Positionspapier, das die Abgeordneten in Cottbus verabschiedeten. Die Abgeordneten drangen erneut auf niedrigere Unternehmensteuern und eine Anhebung des sogenannten Grundfreibetrags. Der Teil des Einkommens, der nicht besteuert wird, soll auf 15.000 Euro von aktuell rund 12.000 Euro angehoben werden. Zudem solle der Kinderfreibetrag auf 12.000 Euro von derzeit gut 9.700 Euro steigen. Die AfD-Fraktion sprach sich außerdem erneut für einen Wiedereinstieg in die Atomkraft, für Gaslieferungen aus Russland und für eine Abschaffung der CO2-Abgabe aus.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.