Streit in der AfD

Aufstellungsparteitag der AfD (Archivbild) (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

Wie mehrere Medien berichten, wurden Ordnungsverfahren gegen fünf Personen eingeleitet. Dazu gehören demzufolge der Vize-Landesvorsitzende Gottschalk und der stellvertretende Bundessprecher Tritschler. Die AfD-Spitze wirft ihnen vor, dass im Prozess um die Aufstellung der Landesliste für die nächste Landtagswahl Parteimitglieder mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen bedroht worden seien. Auch sei die persönliche Ehre von Parteichefin Weidel angegriffen worden. Gegen NRW-Chef Vincentz war bereits ein Ordnungsverfahren eingeleitet worden.

Der nordrhein-westfälische Landesverband ist in ein gemäßigteres Lager und ein weiter rechts stehendes Lager gespalten. Zuletzt hatte es bei einem Parteitag einen offenen Streit über die Kandidatenliste für die Landtagswahl im kommenden Jahr gegeben.

Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.