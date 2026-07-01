AFD will keine gemeinsamen Wahlkampf mit dem BSW (Archivbild). (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Letztlich sei jede Partei für ihren Wahlkampf selbst verantwortlich, sagte ein Sprecher Weidels dem Magazin Der Spiegel. Nach den Landtagswahlen im Herbst sei die AfD selbstverständlich zu Gesprächen bereit. Das ​BSW bemüht sich aktuell um eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Parteivorsitzenden De Masi und Mohamed Ali schrieben an die AfD-Spitze, es gehe um die Abwahl der Amtsinhaber ⁠und deren Ersetzung ⁠durch überparteiliche Ministerpräsidenten, die dann in den Landtagen mit wechselnden Mehrheiten unter Einbindung der AfD regierten. Zudem boten sie Weidel zwei Wahlkampfauftritte mit BSW-Gründerin Wagenknecht an.

Jüngste Umfragen sehen die AfD sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in Mecklenburg-Vorpommern als stärkste Kraft. Währenddessen kämpft das BSW um den Einzug in den Landtag.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.