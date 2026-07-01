Die AfD will keinen gemeinsamen Wahlkampf mit dem BSW (Archivbild). (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Letztlich sei jede Partei für ihren Wahlkampf selbst verantwortlich, sagte ein Sprecher Weidels mehreren Medien. Nach den Landtagswahlen im Herbst sei die AfD selbstverständlich zu Gesprächen bereit.

Das ​BSW bemüht sich aktuell um eine Zusammenarbeit mit der AfD. Die Parteivorsitzenden De Masi und Mohamed Ali boten der AfD-Führung in einem Brief zwei Wahlkampfauftritte mit BSW-Gründerin Wagenknecht an. Zudem schrieben die beiden, ihr Ziel sei die Abwahl der Amtsinhaber ⁠und deren Ersetzung ⁠durch überparteiliche Ministerpräsidenten. Diese könnten dann mit wechselnden Mehrheiten in den Landtagen unter Einbindung der AfD regieren.

Jüngste Umfragen sehen die AfD sowohl in Sachsen-Anhalt als auch in MV als stärkste Kraft. Währenddessen kämpft das BSW um den Einzug in den Landtag.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.