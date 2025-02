AfD-Kanzlerkandidatin Weidel trifft Ungarns Ministerpräsident Orban. (picture alliance / dts-Agentur / -)

Am Vormittag sind Gespräche in Orbans Amtssitz in Budapest geplant. Danach ist eine gemeinsame Pressekonferenz angesetzt.

Orban hatte der "Neuen Zürcher Zeitung" gesagt, Weidel habe um das Treffen gebeten. Die AfD betont seit Jahren ihre Nähe zur EU-kritischen Politik des

ungarischen Ministerpräsidenten.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.