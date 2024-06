Die AfD-Co-Vorsitzende Alice Weidel (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Anlass ist eine Rede vom Samstag, in der Weidel aus einer vermeintlichen Pressemitteilung des Bundesinnenministeriums zitiert hatte. Diese stellte sich als Fälschung heraus. Weidel erklärte, sie sei einem Fake aufgesessen, was ihr leid tue. An ihrer grundsätzlichen Kritik an Innenministerin Faeser halte sie jedoch fest.

Weidel hatte es vor dem Hintergrund der Messerattacke von Mannheim als "Schande" bezeichnet, dass Faeser noch im Amt sei. Ein Video von Weidels Rede kursiert weiterhin im Netz.

