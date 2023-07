29.07.2023, Sachsen-Anhalt, Magdeburg: Maximilian Krah bei seiner Vorstellungsrede als AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl der AfD Europawahlversammlung in der Messe Magdeburg. (Carsten Koall / dpa)

Krah zählt zum Lager um den thüringischen Landesvorsitzenden Höcke, dessen Landesverband vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. Auf den zweiten Platz wurde der bayerische Bundestagsabgeordnete Bystron gewählt. Die Wahl der übrigen Bewerber für die Listenplätze dürfte mehrere Tage dauern.

Programm wird wohl erst am Sonntag in einer Woche verabschiedet

Ihr Programm für die Europawahl im kommenden Juni will die AfD erst zum Abschluss des Parteitags im Magdeburg und damit wohl erst am Sonntag in einer Woche verabschieden. Die Delegierten folgten hier mit großer Mehrheit dem Vorschlag der Parteispitze.

Im 92-seitigen Entwurf der Programmkommission spricht sich die AfD für eine radikale Umgestaltung der europäischen Politik aus. Die Forderung nach einer "geordneten Auflösung der EU" wurde allerdings von Seiten der Parteispitze bereits im Vorfeld relativiert. Dies sei durch ein "redaktionelles Versehen" in den Text geraten, hieß es.

Weidel bekräftigt Forderung nach "Kompetenzrückbau" der EU

Die AfD-Vorsitzende Weidel bekräftigte, das Ziel der AfD auf europäischer Ebene sei ein "Kompetenzrückbau". Man trete ein für die Stärkung der Nationalstaaten innerhalb der EU. Eine wichtige Aufgabe für die EU sehe die AfD zudem in der Abwehr von Zuwanderung. Weidel betonte: "Wir müssen eine Festung um Europa bauen".

Auf ihrem Bundesparteitag hatte die AfD gestern beschlossen, sich enger an den europäischen Dachverband "Identität und Demokratie" zu binden. Dort sind rechtspopulistische Parteien zusammengeschlossen wie die italienische Lega, der französische "Rassemblement National" und die Freiheitliche Partei Österreichs.

Caspary besorgt über Extremisten auf EU-Ebene

Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament, Caspary, zeigte sich im Deutschlandfunk besorgt, dass Extremisten und Populisten versuchten, sich auf EU-Ebene stärker aufzustellen. Bereits jetzt machen sie nach Angaben von Caspary rund 30 Prozent der Abgeordneten aus . Eine inhaltliche Zusammenarbeit mit ihnen sei nicht möglich. Stattdessen gehe es ihnen nur um Zerstörung, Unruhestiftung und Spaltung, sagte der CDU-Politiker.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder rief erneut zu einer klaren Abgrenzung gegenüber der AfD auf. Er sagte der "Welt am Sonntag", die Partei wolle unter anderem Deutschland zu einem Vasallenstaat Russlands machen.

Proteste am Rande des Parteitages

Am Rande des AfD-Parteitags gab es erneut Proteste. Etwa 2.000 Menschen nahmen an der vom zivilgesellschaftlichen Bündnis organisierten Kundgebung teil. Bereits gestern hatten sich einige hundert Menschen versammelt.

Dem Organisationsbündnis gehören unter anderem SPD, Grüne, Linke und der Deutsche Gewerkschaftsbund an. Das Bündnis teilte mit, man stehe für ein weltoffenes Magdeburg, Deutschland und Europa, das "den Populismus dieser sich immer weiter faschisierenden Partei" nicht unwidersprochen lasse.

