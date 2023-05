Die AfD droht Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz mit rechtlichen Schritten. (picture alliance / Michael Kappeler)

Die Parteivorsitzenden Weidel und Chrupalla erklärten in Berlin, Haldenwangs nebulöse Andeutungen seien rechtswidrig. Das gelte auch für eine angedeutete Hochstufung. Haldenwang hatte am Montag auf einem Symposium in Berlin wachsende Zweifel an der Verfassungstreue der AfD erkennen lassen. Er sagte, bei der gründlichen Beobachtung des Verdachtsfalls AfD als Gesamtpartei werde seine Behörde zu einem geeigneten Zeitpunkt zu einer neuen Bewertung kommen müssen. Haldenwang warf Teilen der AfD zudem vor, russische Desinformation hierzulande zu verbreiten, um die liberale Demokratie zu destabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 24.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.