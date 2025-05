Anzeige im Paul-Löbe-Haus mit den Zeiten der Ausschuss-Sitzungen. (picture alliance/ dpa/ Sören Stache)

Die Entscheidung im Ältestenrat folgte wie immer einem rein mathematischen Verfahren entsprechend der Fraktionsgröße im Parlament. Der Haushaltsausschuss geht üblicherweise an die stärkste Oppositions-Fraktion. Die AfD strebt unter anderem auch den Vorsitz in den Ausschüssen für Inneres, Arbeit und Soziales sowie Finanzen an. Insgesamt hat der Bundestag in der neuen Legislaturperiode 24 Ausschüsse - einen weniger als bisher.

Wen die AfD-Fraktion für die Vorsitzposten nominiert, ist noch nicht bekannt. Äußerst zweifelhaft ist, ob ihre Kandidaten dann auch die nötige Zustimmung bekommen: In der zurückliegenden Legislaturperiode wurde kein Politiker der Partei in einen Ausschussvorsitz gewählt.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.