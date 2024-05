Bei den Kommunalwahlen in Thüringen konnte die AfD kein Spitzenamt gewinnen. (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

In neun Landkreisen und in der Kleinstadt Zeulenroda-Triebes erreichten Kandidaten der AfD aber die Stichwahl. Bei der Wahl der kommunalen Parlamente konnte die AfD deutlich zulegen. Sie kommt nach Auszählung von rund 80 Prozent der Stimmbezirke auf 26,5 Prozent. Stärkste Kraft ist demnach die CDU mit 27,5 Prozent der Stimmen. Freie Wählervereinigungen kommen auf gut 20 Prozent. Linke, SPD, Grüne und FDP erlitten teils deutliche Verluste.

Erstmals trat in mehreren Kreisen das BSW der früheren Linken-Politikerin Wagenknecht an. In Gotha erreichte die BSW-Liste 12,4 Prozent, in Greiz 11,1 Prozent.

