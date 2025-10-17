Hitlergruß-Posting

Petr Bystron (picture alliance /dpa / Daniel Löb)

Das Amtsgericht München verurteilte ihn zu 90 Tagessätzen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Bystron hatte vorher einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft nicht akzeptiert und war vor Gericht gegangen.

Der AfD-Politiker hatte im Jahr 2022 eine Fotocollage in sozialen Netzwerken gepostet, in der die frühere Bundeskanzlerin Merkel, der damalige Kanzler Scholz sowie der frühere SPD-Gesundheitsminister Lauterbach und Altbundespräsident Wulff zu sehen waren. Die Montage der Bilder wirkte so, als würden mehrere von ihnen den Hitlergruß zeigen.

Wegen Ermittlungen in der Sache wurde Bystrons Immunität als Abgeordneter aufgehoben. Er sitzt seit 2024 im Europaparlament, davor war er Bundestagsabgeordneter.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.