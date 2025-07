Auftreten im Bundestag

Mitglieder der AfD-Fraktion auf dem Weg zur Klausurtagung (picture alliance / Andreas Gora / Andreas Gora)

In einer Klausurtagung in Berlin beschlossen ihre Mitglieder einen Verhaltenskodex. In dem Papier heißt es unter anderem, man strebe ein geschlossenes und gemäßigtes Auftreten im Parlament an, um die politische Handlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit der Fraktion sicherzustellen. Daneben aufgeführt werden auch Regeln zur "Prävention von Bestechlichkeit" und zum "Ausschluss von Interessenkonflikten". Ko-Partei- und Fraktionschef Chrupalla hatte mit Blick auf eine gewachsene Wählerschaft seiner Partei von mehr Verantwortung gesprochen und einen anderen Ton der AfD im Bundestag angekündigt.

Demnach soll ein seriöseres Auftreten im Parlamentsbetrieb auch den Anspruch der AfD unterstreichen, irgendwann in eine Regierung einzutreten.

Diese Nachricht wurde am 06.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.