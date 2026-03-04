Vorwürfe der Vetternwirtschaft

Zuvor hatte die Fraktionsspitze einen entsprechenden Antrag gestellt und Schmidt rufschädigendes Verhalten vorgeworfen. Der Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt hatte die Debatte über Vetternwirtschaft in der Partei angestoßen. In mehreren Bundesländern wurden anschließend Fälle bekannt, bei denen Familienangehörige von AfD-Politikern in Abgeordnetenbüros angestellt wurden.
Gegen Schmidt wurden wiederum Vorwürfe laut, er habe sein Bundestagsmandat ausgenutzt, um unter anderem private Geschäftsbeziehungen nach China aufzubauen.
