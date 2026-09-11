Aussage über Abschiebungen

Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender (dpa / Peter Gercke)

Der Co-Bundesvorsitzende des BSW, De Masi, sprach von einer Provokation, die zeige, dass die AfD gar nicht regieren wolle. Siegmund hatte auf die Frage nach der geplanten Ansiedlung eines israelischen Rüstungskonzerns geantwortet: Man verteufele nicht pauschal die Produktion von Rüstungsgütern, weil man bei der späteren Remigrations- und Abschiebeoffensive entsprechende Hilfsmittel brauche. Gegenüber der Zeitung "Welt am Sonntag" erklärte Siegmund, dass damit nicht nur Waffen, sondern auch Ausrüstung, Fahrzeuge sowie Schutztechnik für Bundeswehr und Polizei gemeint sei.

Die BSW-Spitzenkandidatin Wittig erklärte, Abschiebungen seien keine militärische Aufgabe. Rüstungsgüter könnten dabei nicht eingesetzt werden. Das BSW gilt als einziger möglicher Unterstützer einer eventuellen AfD-Regierung in Sachsen-Anhalt.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.