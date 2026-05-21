Thüringen
AfD geht mit weiteren Plagiatsvorwürfen gegen Ministerpräsident Voigt vor

Die AfD versucht, Thüringens Ministerpräsidenten Voigt von der CDU mit weiteren Plagiatsvorwürfen unter Druck zu setzen.

    Erfurt: Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen, während der Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettsitzung
    Thüringens Ministerpräsident Voigt soll seinen Doktortitel verlieren (Archivbild). (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)
    Die Landtagsfraktion hat einen umstrittenen Kommunikationswissenschaftler damit beauftragt, Voigts Doktorarbeit erneut zu überprüfen. Dessen Ergebnisse wurden heute in Erfurt vorgestellt. Demnach soll es weitere Plagiatsstellen geben. Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke forderte Voigt erneut zum Rücktritt auf.
    Die Technische Universität Chemnitz hatte im Januar entschieden, dem CDU-Politiker die Doktorwürde zu entziehen. Voigt hat Widerspruch dagegen eingereicht.
    Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.