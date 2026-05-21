Die Landtagsfraktion hat einen umstrittenen Kommunikationswissenschaftler damit beauftragt, Voigts Doktorarbeit erneut zu überprüfen. Dessen Ergebnisse wurden heute in Erfurt vorgestellt. Demnach soll es weitere Plagiatsstellen geben. Thüringens AfD-Fraktionschef Höcke forderte Voigt erneut zum Rücktritt auf.
Die Technische Universität Chemnitz hatte im Januar entschieden, dem CDU-Politiker die Doktorwürde zu entziehen. Voigt hat Widerspruch dagegen eingereicht.
Diese Nachricht wurde am 21.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.