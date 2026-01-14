Sachsen-Anhalt

Der AfD-Bundestagsabgeordnete, Jan Wenzel Schmidt. (Archivbild) (IMAGO / dts Nachrichtenagentur)

Es folgt damit einem Beschluss des Landesvorstands, wie das ARD-Hauptstadtstudio unter Verweis auf das vorliegende Urteil berichtet. Bis zum Ende eines ebenfalls eingeleiteten Parteiausschlussverfahrens bleibe der 34-Jährige Mitglied der AfD. Schmidt war von 2022 bis 2025 Generalsekretär der sachsen-anhaltischen AfD. Die Partei wirft ihm Scheinarbeitsverhältnisse und eine fragwürdige Vermischung wirtschaftlicher Interessen mit seinem Bundestagsmandat vor - unter anderem im Hinblick auf China. Im Raum stehen auch Vorwürfe zu Lobbyismus und Drohungen gegen Parteimitglieder. Schmidt weist die Vorwürfe zurück. Berichten zufolge will er das Bundesschiedsgericht anrufen.

