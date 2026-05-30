Landespolitik

AfD-Landeschef Leif-Erik Holm beim Parteitag in Grimmen (picture alliance / Bernd Wüstneck)

Brinker sagte, sie wolle einen Neuanfang für Berlin. In dem Wahlprogramm für die Landtagswahl legt die AfD Schwerpunkte auf die Themen Wohnen, Sicherheit, Migration und Bildung. Sie fordert etwa eine vorrangige Vergabe kommunaler Wohnungen an Menschen, die schon länger in Berlin leben. Das Landesamt für Einwanderung will die Partei in ein "Landesamt für Einwanderung, Asyl und Remigration", mit Fokus auf Rückführungen.

Auch die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat ihr Programm für die Landtagswahl im September beschlossen. Sie plant unter anderem eine Rückkehr zur Kernenergie und ein Ende der CO2-Besteuerung. In der Migrationspolitik strebt die AfD eine sogenannte "Grenz- und Rückführungspolizei" innerhalb der Landespolizei an sowie eine Abschiebe-Hafteinrichtung.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.