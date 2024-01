Günther (CDU)

Der CDU-Politiker Günther tritt für ein AfD-Verbotsverfahren ein. (pa/Carsten Rehder/dpa)

Man habe es mit einer Partei zu tun, die in drei Bundesländern als gesichert rechtsextrem gelte, sagte Günther der "Welt am Sonntag". In zwei dieser Länder habe sie bei den Wahlen im Herbst gute Aussichten, stärkste Kraft zu werden. In einem solchen Moment sollte eine wehrhafte Demokratie die Instrumente nutzen, die ihr zum eigenen Schutz zur Verfügung stünden.

Bundespräsident Steinmeier steht einem Antrag auf Verbot der AfD skeptisch gegenüber. Ein Verfahren würde vermutlich sehr lange dauern, sagte Steinmeier der "Süddeutschen Zeitung". Er rief zu einer politischen Auseinandersetzung mit der AfD auf. In der deutschen Geschichte hätten Extremisten stets Unglück über das Land gebracht, erklärte Steinmeier.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.