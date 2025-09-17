Der AfD-Politiker Joachim Paul (picture alliance / CHROMORANGE / Udo Herrmann)

Er scheiterte mit Beschwerden gegen seinen Ausschluss sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht als auch vor dem dem Landesverfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz. - Anfang August hatte der Wahlausschuss der Stadt die Kandidatur Pauls nicht zugelassen und dies mit Zweifeln an der Verfassungstreue begründet.

Paul hatte Anfang der Woche AfD-Politikerin von Storch nach Washington begleitet, wo diese sich mit Vertretern der US-Regierung traf. Laut Medienberichten stellten beide den Wahl-Ausschluss als Beispiel für eine angebliche Einschränkung politischer Freiheiten in Deutschland dar. - Die Oberbürgermeisterwahl in Ludwigshafen findet am Sonntag statt.

