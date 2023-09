Nordhausen

AfD-Kandidat Jörg Prophet scheiterte überraschend in der Stichwahl (IMAGO / Funke Foto Services)

Der parteilose Amtsinhaber Buchmann setzte sich mit fast 55 Prozent gegen seinen Herausforderer Prophet von der AfD durch, wie die Wahlleitung mitteilte. Prophet kam demnach auf rund 45 Prozent. Er hatte im ersten Wahlgang vorn gelegen. - Ebenfalls in Thüringen hatte der AfD-Politiker Sesselmann im Sommer die Landratswahl im Kreis Sonneberg gewonnen.

In Bitterfeld-Wolfen in Sachsen-Anhalt steht in zwei Wochen erneut eine Stichwahl an, bei der ein Kandidat der AfD ein Oberbürgermeister-Amt besetzen könnte.

