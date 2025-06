Die AfD wird in Bayern auf die Liste extremistischer Organisationen aufgenommen. (picture alliance/ZB/Sascha Steinach)

Dies kündigte Staatskanzleichef Herrmann nach einer Sitzung des Kabinetts in München an. In der Liste finden sich unter anderem die Parteien NPD und der Dritte Weg, diverse Pegida-Gruppierungen, die Reichsbürgerbewegung, aber auch linke Antifa-Gruppen, die DKP oder die Muslimbruderschaft.

Mit dem Verzeichnis soll die Verfassungstreue von Bewerbern für den öffentlichen Dienst sichergestellt werden.

