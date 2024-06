Banner der AfD zur Europawahl 2024 (picture alliance / CHROMORANGE / Michael Bihlmayer)

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben inzwischen bekannt, das Opfer sei mit einem Cuttermesser verletzt worden. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall geflohen, teilten die Ermittler weiter mit. Polizisten konnten ihn festnehmen. Er habe keinen Widerstand geleistet.

Der 25-Jährige mutmaßliche Täter sei in die Psychiatrie gebracht worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lägen keine konkreten Hinweise dafür vor, dass der Mann erkannt habe, dass es sich bei dem Opfer um einen AfD-Politiker gehandelt habe.

Der AfD-Kreisverband erklärte, zwei weitere Täter seien geflohen.

AfD: Attacke durch Linksextremisten

Nach Angaben der Partei handelt es sich bei dem Opfer um den 62-jährigen Kommunalpolitiker Heinrich Koch. Er sei im Krankenhaus behandelt worden. Die Partei sprach von einer Attacke durch Linksextremisten. Die AfD-Co-Vorsitzende Weidel erklärte gegenüber der Zeitung "Neue Freiheit", es handele sich um eine erschreckende Tat, die sich fassungslos mache.

Weitere Angriffe auf Politiker

In den vergangenen Tagen hatte es bundesweit mehrere Angriffe auf Wahlkämpfer verschiedener Parteien gegeben. In der Nähe des aktuellen Tatorts in Mannheim war am Freitag bei einem Messerangriff auf Mitglieder der islamfeindlichen Bürgervereinigung Pax Europa ein Polizist getötet worden. Im sachsen-anhaltischen Halle wurde Pyrotechnik auf einen Wahlkampfstand der Grünen geworfen. Kurz zuvor hatte es Anfeindungen gegen Menschen am Stand der Partei Die Basis gegeben.

Über Angriffe auf Politiker und Wahlkampfhelfer beraten ab heute Nachmittag auch die Justizminister der Länder.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.