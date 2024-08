Martin Reichardt ist seit 2018 der Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt, die vom Verfassungsschutz als "gesichert rechtsextrem" eingestuft wird. (Archivbild) (picture alliance / dpa / Bodo Schackow)

Er erhielt 84,8 Prozent der Stimmen auf dem Landesparteitag in Magdeburg. Das Ergebnis ist fast neun Prozentpunkte niedriger als bei der Wahl vor zwei Jahren. Reichardt, der auch dem Bundesvorstand angehört, ist seit 2018 der AfD-Vorsitzende in Sachsen-Anhalt. Bei der Landtagswahl in zwei Jahren will Reichardt als Spitzenkandidat seiner Partei antreten.

Der Parteitag in Magdeburg wurde von Protesten begleitet. Nach Polizeiangaben demonstrierten gut hundert Menschen gegen die AfD, die vom Verfassungsschutz in Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextrem eingestuft wird.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.