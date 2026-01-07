Prozess in Würzburg

Daniel Halemba (AfD) (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Der Politiker ist unter anderem der Volksverhetzung und der Nötigung angeklagt. Laut der Staatsanwaltschaft wurde auf Halembas Geburtstagsfeier 2022 ein Lied einer Neonazi-Band gespielt, in dem zum Hass gegen die türkischstämmige Bevölkerung in Deutschland aufgestachelt wird. Auch soll er einen Zeugen in dem Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeschüchtert haben. Weitere Anklagepunkte sind Geldwäsche und Sachbeschädigung. Halemba bestreitet die Vorwürfe.

Der Prozess findet vor einem Jugendschöffengericht statt, weil der heute 24-Jährige bei einem Teil der Vorwürfe aufgrund seines damaligen Alters noch unter das Jugendstrafrecht fällt.

