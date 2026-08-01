Mecklenburg-Vorpommern
AfD-Mann bei Demo in Schwerin verletzt

Am Rande einer Demonstration in Schwerin ist der Hamburger Landesvorsitzende der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland, Schumann, angegriffen und verletzt worden.

    Demo-Teilnehmer der AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland ziehen durch die Schweriner Innenstadt. Viele von ihnen tragen Deutschlandfahnen.
    Die AfD-Jugendorganisation demonstriert in Schwerin. (Philip Dulian / dpa / Philip Dulian)
    Nach Angaben der Polizei gibt es drei Tatverdächtige. Die AfD Hamburg bezichtigte in einer Mitteilung die Antifa des Übergriffs. Die Polizei habe nicht eingegriffen, hieß es weiter.
    Eine Polizeisprecherin sagte, der Zwischenfall habe sich vor Beginn der eigentlichen Veranstaltung ereignet.
    Rund 420 Anhänger der Generation Deutschland demonstrierten am Nachmittag im Schweriner Stadtzentrum. Etwa 460 Gegendemonstranten waren ebenfalls vor Ort.
    Diese Nachricht wurde am 01.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.