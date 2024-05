Nach Ermittlungen

Gegen den AfD-Abgeordneten Petr Bystron laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopres)

Dies gelte bis zur Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe, heißt es in einer Mail an Bystron, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Der Bundestag hatte am Donnerstag die Immunität von Bystron aufgehoben. Die Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt gegen ihn wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. Medienberichten zufolge soll Bystron, der auf Listenplatz 2 seiner Partei für die Europawahl steht, Geld eines prorussischen Propaganda-Netzwerks angenommen haben. Bystron bezeichnete die Ermittlungen gegen ihn als politisch motiviert.

