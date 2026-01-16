Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner (Sebastian Willnow / dpa / Sebastian Willnow)

Dies berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Auch Landeschef Springer kritisierte, er sei nicht über die Planung der Treffens informiert worden. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kotré und seine Frau, die brandenburgische Landtagsabgeordnete Kotré, hatten für kommende Woche öffentlich zu einer Veranstaltung in Luckenwalde eingeladen. Sellner ist eine führende Figur der Identitären Bewegung, die vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Berichten zufolge rief der AfD-Bundesvorstand bereits mehrfach dazu auf, zu Sellner auf Abstand zu gehen.

Sellner hatte im November 2023 bereits an einer Veranstaltung in Potsdam gemeinsam mit Politikern von AfD und CDU teilgenommen. Das Treffen hatte Demonstrationen mit Hunderttausenden Teilnehmern in ganz Deutschland gegen Rassismus und Ausgrenzung ausgelöst .

