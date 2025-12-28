dpa-Bericht

Die AfD darf laut dpa wieder an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. (Sven Hoppe / dpa / Sven Hoppe)

Die Partei war dieses und letztes Jahr von der Tagung ausgeschlossen worden. Ein Sprecher der Konferenz sagte nun der dpa, man habe Einladungen an alle Parteien im Bundestag versandt und vor allem die sicherheitspolitisch relevanten Ausschüsse berücksichtigt. Das hätten der kommissarische Vorsitzende Ischinger und der Stiftungsrat beschlossen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet im Februar statt. Der bisherige Konferenzleiter Heusgen hatte entschieden, die AfD nicht zu den letzten beiden Treffen einzuladen. Dieses Jahr wurde auch das BSW ausgeschlossen. Heusgen begründete das damit, dass Vertreter beider Parteien während einer Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj den Bundestag verlassen hatten.

